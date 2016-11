Arbeiten auf der A65: Anschlussstelle Wörth ist ab Montag dicht

Anzeige

"Verkehrsteilnehmer, die von der A65 in Richtung Karlsruhe an der Anschlussstelle ausfahren wollen, werden mittels Umleitungsbeschilderung bereits an der Anschlussstelle Wörth über die Bedarfsumleitung geleitet", heißt es in der Pressemitteilung.

Die Sperrung sei erforderlich, um die Fahrbahn der Zufahrt zu erneuern. Damit die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich gehalten werden, werde in Tagesschichten von zehn Stunden sowie auch an Samstagen gearbeitet. Der Landesbetrieb Mobilität, Autobahnamt Montabaur (LBM ABA Montabaur) bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die dringend notwendigen Arbeiten.