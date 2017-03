vor 59 Minuten Ramona Holdenried Karlsruhe Appell an Karlsruhe: 9.000 Menschen wollen Nazi-Marsch verhindern

Erst Dortmund, jetzt Karlsruhe: Am 3. Juni soll in diesem Jahr das bundesweite Event "Tag der deutschen Zukunft" in der Fächerstadt stattfinden. Die Partei "Die Rechte" hat hier eine Demonstration mit 1.000 Teilnehmern angemeldet. Gegner kündigten im Vorfeld Protest an - und sammelten Unterschriften.