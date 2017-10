vor 56 Minuten Karlsruhe Anwohner verhindern Schlimmeres: Zigarettenkippe löst Brand in Tiefgarage aus

Am Mittwochabend ist es zu einem Brand in einer Tiefgarage in Oberreut gekommen. Die Ursache ist nach Einschätzung der Polizei eine weggeworfene Zigarettenkippe.