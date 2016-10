Anton Hofreiter im Interview: "Ich bin der Öko!"

Anzeige

Herr Hofreiter, schön, dass Sie da sind. Wir steigen direkt mit einem Frage, die thematisch zu ihrem gerade veröffentlichten Buch passt: Wie stehen die Grünen auf Bundesebene zum Thema Antibiotika in der Tiermast und dem daraus resultierenden Problem Antibiotika-Unwirksamkeit beim Menschen, vor allem in Bezug auf multiresistente Keime?

Mediziner warnen mittlerweile vor einem Postantibiotischen Zeitalter. Gefährliche Keime werden zunehmend resistent, unter anderem weil Antibiotika falsch und zu viel eingesetzt werden. Man muss hier zwischen Antibiotika und Reserve-Antibiotika unterscheiden. Reserve-Antibiotika sind die Antibiotika, die dafür den Einsatz beim Menschen reserviert sind, wenn dieser von multiresistenten Keimen befallen ist.

Diese Notfall-Antibiotika sollten für Menschen reserviert bleiben und nur in absoluten Notfällen in der Tiermast eingesetzt werden. Verglichen mit 2011 werden heute viel mehr Reserve-Antibiotika in der Tiermast eingesetzt. Wir sind für eine echte Minderungsstrategie beim Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung.

Gibt es dazu konkrete Pläne und Ansätze?

Ja. Es gibt in anderen Ländern erfolgreiche Strategien, um den Antibiotika-Einsatz zu reduzieren, zum Beispiel in Dänemark und in den Niederlanden.

Da müssten entsprechende Fehl-Anreize bei den Tierärzten verändert werden, wie zum Beispiel Mengenrabatte - das sind Fragen nach dem Dispensierrecht. (Anmerkung der Redaktion: Das Dispensierrecht ist die Erlaubnis, Medikamente zu lagern, zu mischen und zu verkaufen, quasi eine Apotheke zu führen. Tierärzte besitzen dieses Recht - sollte es abgeschafft werden, können Tiermedikamente in der Apotheke erworben werden und könnten im Verkauf billiger werden. In Bezug auf den Einsatz von Antibiotika bedeutet dies, dass Rabatte abgeschafft und Festpreise eingeführt werden.)

Zusätzlich muss in den Ställen direkt etwas verändert werden, das heißt sie brauchen bessere Haltungsbedingungen und strengere Kontrollen. Es gibt immer wieder einzelne Ställe, die auffallend sind und da müssten entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können. Reserve-Antibiotika für Menschen müssen einfach raus aus der Tiermast, damit sie weiter wirksam bleiben.

Gibt es einen Zeitplan, wann diese Strategie umgesetzt werden soll oder ist diese schon aktuell im Einsatz?

Nein, sie ist leider aktuell noch nicht im Einsatz, weil wir nicht an der Regierung sind. Sobald wir an die Regierung kommen, werden wir den Ausstieg aus der Reserveantibiotika-Nutzung vorantreiben.

Das heißt, der Ausstieg käme erst 2017 - was kann jetzt schon gegen die Problematik unternommen werden?

Wir können das Thema jetzt schon in den Bundesländern angehen - die Grünen Landwirtschaftsminister gehen mit gutem Beispiel voran. Aber vieles ist Bundespolitik. Und auf Bundesebene haben wir leider mit Landwirtschaftsminister Schmidt einen Minister, der nichts unternimmt und alle wirksamen Anträge und Vorstöße in diese Richtung abschmettert.

Themawechsel: Sie kandidieren für das Amt des Spitzenkandidaten ihrer Partei für die Bundestagswahl 2017. Die Entscheidung wird von der grünen Basis in einer sogenannten Urwahl fallen - welche inhaltlichen Punkte unterscheiden Sie von anderen Kandidaten der Grünen?

Ich bin der Öko. Ich möchte Ökofragen ins Zentrum bringen. Ich glaube, wir Grünen sollten nie wieder den Fehler machen, einen Wahlkampf zu führen, ohne die ökologischen Fragen ins Zentrum zu stellen. Das heißt: Ausbau der erneuerbaren Energien - raus aus der Kohle, moderne innovative Mobilitätskonzepte - raus aus dem Verbrennungsmotor - das heißt nachhaltige Landwirtschaft, raus aus der Massenhaltung.

Des weiteren glaube ich, dass ganz zentral ist, dass wir die Europäische Union zusammenhalten und stärken und unsere weltoffene Gesellschaft verteidigen - gegen Angriffe von rechts. Zwar halten mich einige für etwas kantig und unbequem, aber das kann hilfreich sein, um Dinge auch durchzusetzen.

Wenn Sie sich auf einen Punkt davon festlegen müssten - was wäre ihre Herzensangelegenheit, worauf würden Sie sich fokussieren?

Wenn es nur wirklich ein Punkt sein soll: Dann die ökologisch-soziale Transformation der Industriegesellschaft. Ich glaube, das ist eine der großen historischen Aufgabe von uns Grünen. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Industriegesellschaft so umgebaut wird, dass unser Wohlstand erhalten bleibt und wir gleichzeitig aufhören, unsere eigen Lebensgrundlagen - was gerne etwas unscharf Umwelt genannt wird - zu zerstören.

Zum Abschluss noch eine Leserfrage, die uns über Facebook erreicht hat: Wird es eine Legalisierung von Cannabis unter einer Rot-Rot-Grünen-Regierung 2017 geben?

Ja, das wird auf unserer Agenda stehen. Wir haben ein Cannabis-Kontrollgesetz eingebracht, das vorsieht, dass Cannabis in Zukunft entsprechend in lizensierten Geschäften an Menschen über 18 Jahren abgeben werden kann.

Das soll zwei Effekte haben: Auf der einen Seite, soll erwachsenen Menschen, die Möglichkeit gegeben werden, legal Cannabis zu erwerben. Auf der anderen Seite soll Jugendlichen der Zugang von Cannabis erschwert werden. Legalisierung von Cannabis für erwachsene und bessere Kontrolle von Cannabis für Jugendliche. Es soll außerdem den zusätzlichen Effekt haben, dass Kriminalität bekämpft wird. Die Große Koalition hat unseren Gesetzentwurf aber leider abgelehnt.