vor 1 Stunde Karlsruhe Angriff an der Tullastraße: 30-Jähriger schlägt mit Fäusten auf Ehefrau ein

Wie die Polizei berichtet, hat ein 30-Jähriger am frühen Dienstagmorgen seine 20 Jahre alte Frau an der Haltestelle Tullastraße mit Faustschlägen traktiert. Eine Polizeistreife schritt ein, nachdem sie gegen 0.15 Uhr lautes Geschrei an der Haltestelle wahrgenommen hatte.