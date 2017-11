Angriff am Taxistand: Betrunkene schlagen in Karlsruhe auf Fahrer ein

Am Freitagmorgen ist ein Taxifahrer in der Karlstraße von zwei Betrunkenen angegriffen und leicht verletzt worden. Erst nach dem Einschreiten von weiteren Taxifahrern konnte der Angriff beendet werden.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 3.45 Uhr, kam es an einem Taxistand in der Karlstraße zu einem Streit: Zwei Männer haben sich zunächst am Außenspiegel eines dort stehenden Taxis zu schaffen gemacht. Wie die Polizei weiter berichtet, habe der Fahrer versucht das zu unterbinden und schob die beiden Männer von seinem Taxi weg.

Daraufhin hätten die beiden den Fahrer mit Faustschlägen angegriffen. Erst als insgesamt drei andere Taxifahrer einschritten, konnten die Angreifer von dem am Boden liegenden Fahrer getrennt werden. Anschließend habe sich die Situation kurz beruhigt. Wie die Polizei aber weiter beschreibt, habe sich die Aggression dann scheinbar grundlos wieder gesteigert und die beiden 31- und 32-Jährigen schlugen erneut auf den Fahrer ein.

Erneut schritten die Kollegen des Taxifahrers ein und hielten die Beteiligten bis zum Eintreffen der Polizei getrennt. Der Taxifahrer wurde durch die Schläge am Kopf verletzt. Die Platzwunde musste von Sanitätern versorgt werden. Bei den beiden Angreifern stellte die Polizei bei einem Alkoholtest einen Wert von jeweils knapp 1,5 Promille fest.