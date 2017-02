Ohne Beute flüchtete ein bislang unbekannter Täter nach einem Überfall am späten Dienstagabend auf ein Spielhalle in Karlsruhe. Die Angestellte gab ihm kein Geld und macht durch laute Schreie auf sich aufmerksam.

Gegen 23.45 Uhr betrat der maskierte Mann die Spielhalle in der Kaiserallee und steuerte anschließend direkt auf den Tresen zu. Dort bedrohte er die Angestellte unter Vorhalt einer schwarzen Pistole und forderte Geld. Das berichtet die Polizei in einer Meldung an die Presse.

Die Angestellte verweigerte allerdings die Herausgabe mit den Worten, sie habe die Polizei bereits alarmiert. Als sie vom Täter erneut aufgefordert wurde und dieser zusätzlich mit der Pistole vergeblich nach ihr schlug, machte die Angestellte durch laute Schreie auf sich aufmerksam.

Der Täter ergriff daraufhin ohne Beute die Flucht. Kurzzeitig konnte er hierbei noch von einem anwesenden Gast verfolgt werden, der ihn auf einem Fahrrad, möglicherweise auch auf einem Klappfahrrad, über die Yorckstraße in Richtung Goethestraße flüchten sah.

Der etwa 1,85 bis 1,90 Meter große Täter war von kräftiger Statur und nach Einschätzung von Zeugen nicht älter als 35 Jahre alt. Er trug eine schwarze Maske mit Sehschlitzen, eine graue Wollmütze und eine graue Jacke mit gelbem Emblem auf dem linken Oberarm und der Brust. Weiterhin war er mit einer dunklen Hose und dunkle Sportschuhen mit weißer Zehenkappe sowie weißen Schnürsenkeln bekleidet. An den Händen trug er weiße Handschuhe, zudem führte er eine Stofftasche mit bunten Aufdrucken mit.

Hinweise zu dem beschriebenen Räuber nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/939-5555 entgegen.

Mehr zum Thema:

Erneut Spielcasino überfallen: Polizei sucht maskierten und bewaffneten Räuber

Täter flüchtig: Bewaffneter Räuber überfällt Karlsruher Spielhalle

"Money!" Maskierter Mann überfällt Spielhalle in Oberderdingen