An Hüfte und Po begrapscht: Unbekannter belästigt 16-Jährige in Weingarten

Der Täter war laut Polizeibericht der gegen 13.55 Uhr vom Bahnhof kommenden 16-Jährigen auf ihrem Fußweg gefolgt und hatte sie in der Kirchstraße unter einem Vorwand in kaum verständlichem Deutsch angesprochen. "Plötzlich berührte er das Mädchen dann an Hüfte wie auch Po und zog sie an sich heran", heißt es weiter.

Als die Geschädigte den Mann wegstieß und mit der Polizei drohte, ließ dieser von seinem Tun ab und flüchtete in Richtung Keltergasse. Eine Sofortfahndung der Polizei führte nicht zur Festnahme des Unbekannten. Dieser wird als 45 bis 55 Jahre alt, zirka 1,65 Meter groß und korpulent mit schwarzgrauem Haar beschrieben. Am Donnerstag trug er eine dunkelblaue bis schwarze Windjacke sowie ein sogenannte Base-Cap.

Wer den Beschriebenen zu kennen glaubt oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird unter der Telefonnummer (0721) 939-5555 um seine Meldung beim rund um die Uhr erreichbaren Kriminaldauerdienst in Karlsruhe gebeten.