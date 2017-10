Die Ernährungswissenschaftlerin und frühere Verbraucherschützerin Eva Bell (53) wird offiziell in ihr neues Amt als Präsidentin der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) eingeführt.

Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) nimmt an der Veranstaltung in Ettlingen teil. Bell ist Nachfolgerin der langjährigen Präsidentin Margareta Barth. Sie war zuvor in verschiedenen Verbraucherzentralen und als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Bundestags-Grünen tätig. Für die Deutsche Gesellschaft für Technologische Zusammenarbeit (gtz) arbeitete Bell als Gutachterin in Chile und Bolivien.