Das Karlsruher Unternehmen dm baut derzeit seine neue Konzernzentrale auf dem Gelände zwischen der Durlacher Allee und der Untermühlsiedlung. Das Unternehmen äußerte im Zuge dieser Baumaßnahme gegenüber der Stadtverwaltung den Wunsch, die Straße, die das Gelände erschließt und durchquert, entsprechend zu benennen.

Die Benennung betrifft den Teil der Alten Karlsruher Straße, der zwischen der Johann-Strauß-Straße und der Untermühlsiedlung liegt sowie den Anschluss an die Durlacher Allee. Zwar geben die Richtlinien zur Benennung von Straßen vor, dass eigentlich keine Benennung nach aktuellen Firmennamen erfolgen soll, jedoch seien, so die Aussage der Stadtverwaltung, Ausnahmen von diesem Grundsatz in begründeten Fällen möglich.

Fiducia und Siemens sind nur zwei Beispiele, wo diese Sonderregelungen bereits greifen - keine Besonderheit also. "Der positive Beitrag zur Außenwirkung der Stadt Karlsruhe ist ein Indikator dafür, dass in diesem Fall von diesem Grundsatz abgesehen werden kann", so die Stadt weiter und hebt das Engagement von dm und seine zahlreichen Auszeichnungen hervor. Das Unternehmen werde zudem der einzige Anlieger der Straße sein.

Eine Adresse für dm, nicht für Anwohner

Ein Faktor, der auch dem Durlacher Ortschaftsrat, der in seiner Sitzung am Mittwoch über den dm-Wunsch abzustimmen hatte, sehr wichtig war. Dies betonte Michael Griener für die CDU: "Wir sind uns des Ansehens und des Engagements von dm durchaus bewusst, und so lange keine Anwohner oder Unternehmer von der Namensänderung betroffen sind, stimmen wir gerne zu."

Zustimmung gab es auch von allen anderen Fraktionen - und zwar ohne Gegenstimmen - wenn auch mit Einschränkungen. So äußerte Hans Pfalzgraf von der SPD: "Straßen können nach Unternehmen benannt werden, die sich für das Gemeinwohl der Stadt besonders einsetzen. Wir hoffen, dass dm sich das zu Herzen nimmt und sich auch in Durlach zukünftig in Sachen Kutlur, Sport und Soziales engagiert."

Der Gemeinderat hat das letzte Wort

Einstimmig erging so aus dem Durlacher Ortschaftsrat die Empfehlung an den Gemeinderat, in seiner nächsten Sitzung das Anliegen zur Kenntnis zu nehmen und nach Vorberatung im Bauausschuss der Benennung einer Straße in Durlach mit "Am dm-Platz" zuzustimmen.



Allein der Name der Straße mag ungewöhnlich anmuten. Dazu die Stadt: "Die zukünftige Ausgestaltung der Örtlichkeit wird Platzcharakter aufweisen. Die naheliegende einfache Schreibweise 'dm-Platz' könnte aber zu Schwierigkeiten führen, da die Wortmarke 'dm' kleingeschrieben wird und Textverarbeitungsprogramme mit eingebauter Rechtschreibprüfung diese automatisch in Großbuchstaben umwandeln würden. Um eine Abgrenzung zu 'DM' als Abkürzung beispielsweise für 'Deutsche Mark' oder 'Deutsche Meisterschaft' zu bilden, entschied man sich, der Bezeichnung die Präposition 'Am' vorzusetzen."