Sturm, Regen und nur wenig Sonnenschein - das prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) für das Wochenende und die kommenden Feiertage in Baden-Württemberg. Nachdem sich in der Nacht zum Samstag stellenweise Nebel mit Sichtweiten zum Teil unter 150 Metern gebildet hat, wird es am Tag in höheren Lagen stürmisch.

Auch in der Fläche weht demnach starker Wind. Der Tag präsentiert sich wolkenverhangen, es bleibt aber weitgehend trocken. In manchen Regionen, etwa am Bodensee, kommt die Sonne zeitweise zum Vorschein.

Am Sonntag muss landesweit mit Sturmböen und Regen gerechnet werden. Im Laufe des Tages schwächen die Böen teilweise ab, die Sonne zeigt sich immerhin mancherorts. Am Montag ziehen Wolken auf, aber es bleibt trocken bei herbstlichen Temperaturen. Diese liegen zwischen 6 Grad im Bergland und 11 Grad am Rhein. Gelegentlich zeigt sich die Sonne, wie ein DWD-Experte ankündigte.

In der Nacht zum Dienstag könnte es sogar Bodenfrost geben, etwa in Teilen Oberschwabens oder im Bergland. Der Reformationstag selbst dürfte weitgehend trocken bleiben, die Temperaturen steigen auf etwa 11 Grad am Oberrhein. In höheren Lagen gibt es wahrscheinlich nicht mehr als 6 Grad. Die Sonne zeigt sich gelegentlich. Etwas milder wird es wieder an Allerheilligen. Am Mittwoch könnte es 13 Grad am Rhein geben und bis zu 9 Grad im Bergland. Allerdings dürfte es viele Wolken und im Norden auch Regen geben. Die Sonne zeigt sich selten.