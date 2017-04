vor 1 Stunde Karlsruhe Alter Brauch: Vier Karlsruher Stadtteile laden zum Maibaumstellen

Der alte Brauch des Maibaumstellens am Vorabend des 1. Mai wird vielerorts gepflegt - so auch in Karlsruhe. In den Stadtteilen Rintheim, Neureut, Grünwettersbach und Stupferich wird der Beginn der warmen Jahreszeit gefeiert.