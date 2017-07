vor 59 Minuten Karlsruhe Alte Schätze verschenken: Umsonstflohmarkt startet in der Nordstadt

Alles für alle - und zwar umsonst! Das ist das Motto des Umsonstflohmarkts, der seit 2010 regelmäßig in Karlsruhe stattfindet. Am kommenden Samstag findet der etwas andere Flohmarkt von 13 bis 19 Uhr in den Räumlichkeiten des gemeinnützigen Vereins Panorama e. V. Karlsruhe in der Pennsylvaniastraße 8 statt.