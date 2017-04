vor 1 Stunde Karlsruhe Alkoholisiert am Steuer: 41-Jähriger baut Unfall in der Kriegsstraße

Ein alkoholisierter 41-Jähriger hat am Mittwochabend in Karlsruhe in der Kriegsstraße einen Unfall verursacht. Die Bilanz des Unfalls: ein Verletzter und 14.000 Euro Schaden.