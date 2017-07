Alkohol- und Tabakverkauf an Jugendliche: Testkäufe in Karlsruhe zeigen Wirkung

Der Kommunale Ordnungsdienst des Ordnungs- und Bürgeramts (OA) führt in diesem Jahr wieder regelmäßig Testkäufe mit Jugendlichen durch. Dabei wird überprüft, ob sie in unterschiedlichen Geschäften hochprozentigen Alkohol wie Schnaps oder Tabakwaren erhalten. Die Halbjahresbilanz bewertet die OA als positives Signal.

Ziel der Aktionen sei es, vor allem den Einzelhandel in Sachen Jugendschutz weiter zu sensibilisieren. "Obwohl wir seit mehreren Jahren solche Testkäufe durchführen, gibt es immer noch Geschäfte, die den Jugendlichen für sie verbotene Produkte verkaufen", sagt OA-Leiter Björn Weiße zur aktuellen Situation.

Doch die Testkäufe zeigen bei den meisten Einzelhändlern in der Fächerstadt Wirkung. "In der Regel sind die Geschäfte, bei denen wir schon waren, nicht mehr auffällig. Bei der letzten Aktion Anfang Juli erhielten die Jugendlichen beim Besuch von zehn Verkaufsstellen nur in zwei Fällen die gewünschten Artikel".

Darin sieht Weiße das Vorgehen des Ordnungsdienstes bestätigt. Bisher führte man nach eigenen Angaben im Jahr 2017 insgesamt 38 Testkäufe durch. In 13 Fällen erhielten Jugendliche die gewünschten Waren. Dies führte zu Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten für die betroffenen Verkäufer.

Nach eigenen Angaben will das Ordnungs- und Bürgeramt seine Testkaufaktionen auch weiterhin durchführen. Das Thema Jugendschutz ganz ist und bleibe ein großes Anliegen des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD). Auch beim Durlacher Altstadtfest Anfang Juli kontrollierten die Beschäftigten des KOD insgesamt 133 Jugendliche, stellten dabei in acht Fällen, nicht erlaubten Alkohol fest und vernichteten diesen vor Ort.