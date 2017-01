vor 1 Stunde Karlsruhe Alkohol und Drogen: Autofahrer auf Irrfahrt durch Karlsruhe

Ein Autofahrer beschädigte in der Nacht auf Freitag mehrere Fahrzeuge in der Innenstadt. Unter Alkohol- und Drogeneinfluss startete er seine Zerstörungs-Tour in der Rheinstraße, über den Entenfang, die Amalien- und Herrenstraße, bis ihn die Polizei in der Karlstraße stoppte.