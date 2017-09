vor 1 Stunde Bretten Alkohol am Steuer: 20-Jähriger fährt in Bretten gegen Haus

In Bretten ist am frühen Sonntagmorgen, ein 20-jähriger Autofahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit gegen Hauseck geprallt, darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung.