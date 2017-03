Sollte es ein Alkoholverbot in Zügen geben? Das zumindest fordert der Vorsitzende der Lokführergewerkschaft GDL, Claus Weselsky - und erntet Kritik. In den Karlsruher Bahnen gehört der Verbot von alkoholischen Getränken seit Jahren zum Alltag. Hier hat man gute Erfahrungen mit Sanktionen gemacht.

"Alle wissen, dass Alkohol enthemmt." GDL-Chef Weselsky stellt ein Alkoholverbot in den Bordrestaurants zur Diskussion. Aus Fürsorgepflicht für die Mitarbeiter müsse der Ausschank auf den Prüfstand, fordert er. Von dieser Idee sind nicht alle begeistert: Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) steht einem generellen Verbot eher skeptisch gegenüber. Unter anderem bezweifeln die Gewerkschafter, dass ein solches Verbot überhaupt durchsetzbar ist - vom personellen Mehraufwand für die Polizei ganz abgesehen, die ein solches Verbot kontrollieren müsse.

"Die Hemmschwelle für Aggressionen sinkt"

Im ÖPNV in Karlsruhe ist der Genuss von Alkohol schon seit längerem nicht mehr gerne gesehen. Vor rund zwei Jahren kündigte der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) an, 40 Euro Strafe zu verhängen, sollte Alkohol in Bussen oder Bahnen konsumiert werden. Egal ob Bier, Wein, Sekt oder andere Sorten Alkohol, jede Form von Alkoholkonsum ist rund um die Uhr verboten. Von der Entscheidung ist man auch heute noch überzeugt.

Für die Entscheidung habe es gute Gründe gegeben, schildert Pressesprecher Nicolas Lutterbach im Gespräch mit ka-news. Der Alkoholkonsum habe immer wieder zu Problemen wie etwa starker Verschmutzung in den Bahnen geführt. Und auch das Sicherheitsempfinden mancher Fahrgäste habe gelitten. "Wo viel Alkohol getrunken wird, sinkt die Hemmschwelle für Aggressionen", so Lutterbach. Diese hätten dann auch die Fahrer der Bahnen oder die Kontrolleure zu spüren bekommen. "Es gab Beleidigungen und Anfeindungen."

Kein Allheilmittel, aber eine bewährte Maßnahme

Der KVV griff im April 2015 ein: Wenn Fahrgäste von Prüfern beim Trinken gesehen werden, sind sie dazu aufgefordert, die Flasche wegzupacken oder an der nächsten Haltestelle im Mülleimer zu entsorgen.Tun sie dies nicht, droht eine finanzielle Strafe. Auch der Bahnfahrer kann eingreifen. "Der Fahrer hat in unseren Bahnen das Hausrecht", erinnert Lutterbach. Er könne Ansagen machen, den Fahrgast der Bahn verweisen oder die Polizei kontaktieren.

Hat sich das Strafgeld als geeignetes Mittel auch bewährt? Auf jeden Fall, meint Lutterbach. Konkrete Statistiken, wie viele Fahrgäste in der Fächerstadt erwischt wurden, führt man beim KVV nicht. Die Rückmeldung von Prüfern, Fahrern und Fahrgästen sei aber eindeutig: "Die Situation hat sich deutlich entspannt", berichtet der Pressesprecher, "es hat sich aus unserer Sicht durchweg positiv entwickelt."

Dass ein Verbot allein kein Allheilmittel ist, weiß man aber auch in Karlsruhe. "Ein Verbot lässt sich immer nur begrenzt durchsetzen", meint Lutterbach. Die Kontrolleure könnten nicht in jeder Bahn präsent sein. Aus Erfahrung wüssten sie aber, zu welchen Zeiten es vermehrt zu Konsum von Alkohol in den Bahnen kommt. In vielen Fällen würde man auch Unterstützung von den anderen Insassen erhalten: "Es findet eine soziale Kontrolle durch die anderen Fahrgäste statt", freut sich der Pressesprecher.