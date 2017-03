vor 33 Minuten Karlsruhe Alkohol-Fahrt durch Karlsruhe: Frau baut mehrere Unfälle

Eine 40-jährige Autofahrerin hat am Sonntagnachmittag gleich zwei Unfälle in Karlsruhe verursacht. Wie die Polizei berichtet, war die Frau unter Alkoholeinwirkung gegen 16 Uhr auf der Steinkreuzstraße in Wolfartsweier in Richtung Durlach unterwegs.