vor 50 Minuten Karlsruhe Aktion in Karlsruhe: Greenpeace demonstriert für bessere Stadtluft

In einer Pressemitteilung kündigen Greenpeace-Aktivisten am Samstag Demonstrationen in 58 Städten an. Sie wollen auf die Gesundheitsgefahr durch Dieselabgase aufmerksam machen. Auch in Karlsruhe wird von 12 bis 15 Uhr auf dem Ludwigsplatz demonstriert.