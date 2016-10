Aktion gegen Diebstahl: Karlsruher Polizei zeigt Einbrechern die rote Karte

Anzeige

Durch Verteilung dieser Karte an die Bürger möchte das Polizeipräsidium nach eigener Aussage dazu ermutigen, verdächtige Wahrnehmungen umgehend über den Notruf 110 zu melden. Ein Großteil der nach einem Wohnungseinbruch ermittelten Verdächtigen konnte unmittelbar nach der Tat nur deshalb festgenommen werden, weil aufmerksame Zeugen umgehend die Polizei verständigt hatten.

"Die Polizei kann nicht überall gleichzeitig sein"

Auswertungen haben laut Pressemitteilung der Polizei ergeben, dass solche "Fahndungserfolge sehr nachhaltig wirken, in manchen Fällen ganze Tatserien plötzlich abreißen und eine deutliche Beruhigung kompletter Regionen einkehrt". Wie die Ermittlungen zeigen, sind die festgenommenen Tatverdächtigen oft für mehrere Einbrüche verantwortlich.

Polizeipräsident Günther Freisleben meint dazu: "Trotz umfassenden Fahndungs- und Präsenzmaßnahmen kann die Polizei nicht überall gleichzeitig sein. Bei der Bekämpfung des Wohnungseinbruchs sind wir auf die Mitwirkung unserer Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Guter und wirkungsvoller Einbruchschutz sowie erhöhte Wachsamkeit sind die Beiträge, die jeder Einzelne zur Eindämmung dieser unliebsamen Kriminalitätsform leisten kann. Wenn Bürger Verdächtiges sofort der Polizei melden und alle an einem Strang ziehen, kommen wir diesem Ziel deutlich näher. Die 'Rote Karte' für Einbrecher soll dieses Bewusstsein stärken und präsent halten."

Diebe schlagen mit Einbruch der Dunkelheit zu

Neben dem durch das Innenministerium bereits vergangene Woche in die Wege geleiteten Aktionsplan "Wirkungsvolle Prävention, konsequente Strafverfolgung" mit konzentrierten und gezielten Maßnahmen der Fahndung und Prävention zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchs möchte das Polizeipräsidium Karlsruhe die Bevölkerung nochmals nachdrücklich wegen der derzeit erhöhten Einbruchsgefahr sensibilisieren, wachsam zu sein und verdächtiges umgehend zu melden.

Wie die Erfahrungen der vergangenen Jahre gezeigt hätten, stiegen die Einbruchszahlen trotz insgesamt rückläufigen Tendenzen insbesondere ab der Zeitumstellung auf die Winterzeit deutlich an. Schwerpunkte haben sich zuletzt an Samstagen, gefolgt von Freitag, Mittwoch und Sonntag ergeben, an denen Einbrecher besonders in der Zeit zwischen 17 Uhr und 20 Uhr aktiv sind.

Polizei klärt vor Ort auf

Am 30. Oktober findet unter dem Motto "Eine Stunde für mehr Sicherheit" zudem der Tag des Einbruchsschutzes statt. Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Karlsruhe, Referat Prävention, Standort Pforzheim, veranstaltet deshalb den fünften Tag des Einbruchsschutzes am Sonntag, 30.Oktober 2016, von 10 Uhr bis 17 Uhr, im Rahmen eines "Tag der offenen Tür".

"Neben der sachkundigen Beratung zu den verschiedenen sicherungstechnischen Möglichkeiten für Haus und Wohnung anhand zahlreicher innovativer Ausstellungsstücke von A wie Alarmanlage bis Z wie Zusatzschloss wird auch im Rahmen eines Vortrages "Einbruch in Haus und Seele" um 14 Uhr im Foyer des Dienstgebäudes Bahnhofstraße 22 in Pforzheim zum Opferwerden und Einbruchsschutz sensibilisiert", kündigt die Polizei an.

Der Wohnungseinbruch sei für die Betroffenen ein Schockerlebnis und ein nachhaltig wirkender Eingriff in die bis dahin geschützte Privatsphäre. Diese Straftat hinterlasse aber nicht nur bei den Betroffenen Spuren, sondern könne das Sicherheitsgefühl eines ganzen Wohngebietes beeinträchtigen. Dieser Problematik ist sich die Polizei nach eigenen Angaben bewusst, weshalb sie sich intensiv der Bekämpfung des Wohnungseinbruchs verschrieben hat.