vor 54 Minuten Lukas Hiegle Karlsruhe Aktion "Karlsruhe für Anfänger" gestartet: Videos sollen gegen Wohnungsnot helfen

Es ist wieder soweit: Das Wintersemester steht vor der Tür und auch in diesem Jahr steht eine Vielzahl von angehenden Studenten in Karlsruhe noch ohne Bleibe da. Die Wohnraumkampagne von Stadtmarketing und Studierendenwerk will dieses mal mit einer Video-Serie auf die Wohnungsknappheit aufmerksam machen.