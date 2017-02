vor 1 Stunde Rheinstetten - Forchheim Aggression am "Schmutzigen Donnerstag": Polizei beendet "Sportlerball" in Forchheim

In der Ufgauhalle in Forchheim wurde der "Schmutze Donnerstag" zelebriert - allerdings mit unschönen Randerscheinungen. Auf der Anfahrt zu Halle wurde ein 29-Jähriger angegriffen. In der Nacht musste die Veranstaltung wegen "aggressiver Stimmung" beendet werden.