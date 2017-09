vor 1 Stunde Karlsruhe Afterworkparty auf dem Messplatz: Karlsruher Rocktoberfest feiert Premiere

In Karlsruhe heißt es aktuell wieder: "O'zapft is"! Auf dem Messplatz lädt das 5. Karlsruher Oktoberfest die Besucher seit Freitag wieder in seine zünftige Party-Location auf dem Messplatz. Neu in diesem Jahr: Am kommenden Donnerstag feiert das 1. Karlsruher Rocktoberfest Premiere.