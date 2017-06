Die AfD hält am kommenden Wochenende, 17. und 18. Juni, ihren Landesparteitag in Karlsruhe ab. Auf der Tagesordnung stehen die Themen Bundestagswahlkampf, die Wahl der Bundeskonventdelegierten und ein Leitantrags zur Landessatzung. Vor der Badnerlandhalle und in der Innenstadt sind Proteste gegen den Parteitag angekündigt.

Der Parteitag der Alternative für Deutschland (AfD) findet am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Juni, von 10 bis 20 Uhr in der Badnerlandhalle in Neureut statt. Bislang sind drei Gegenveranstaltungen und Demonstrationen am Wochenende angekündigt: Die Linke Karlsruhe ruft um 9 Uhr vor dem Veranstaltungsort, in der Rubensstraße 21, sowie um 12 Uhr auf dem Ludwigsplatz in der Karlsruher Innenstadt zum Protest auf.

Gegendemos geplant

"Der AfD darf mit ihren rassistischen, sexistischen und antisemitischen Parolen keinen öffentlichen Raum gegeben werden. Als Linke stehen wir für eine solidarische Gesellschaft, in der alle unabhängig von Herkunft, Religion und sexueller Orientierung gleichberechtigt Platz haben", äußert sich Michel Brandt, Bundestagskandidat der Linken in einer entsprechenden Pressemeldung, "Die AfD hingegen verfolgt eine spaltende und unsoziale Politik. Wir werden nicht zulassen, dass die AfD ungestört Nationalismus und Fremdenhass verbreitet."

Eine weitere Protest-Aktion einer Privatperson ist um 17 Uhr im Fasanengarten angemeldet, teilt die Stadt Karlsruhe auf Nachfrage von ka-news mit. Bei allen Kundgebungen rechnen die Organisatoren mit jeweils rund 50 Personen. Zuletzt sorgte eine AfD-Veranstaltung in Rastatt für Schlagzeilen: Im Vorfeld gab es Diskussionen um die Zulassung der Presse, vor Ort kam es zu Farbschmierereien, ein Parteivertreter wurde von Gegendemonstranten verletzt, ein weiterer Mann machte sich aufgrund eines verfassungswidrigen Zeichens strafbar.

Polizei rechnet nicht mit Ausschreitungen

Zur Tagesordnung heißt es auf der AfD-Homepage: "Am ersten Tag werden wir uns durch prominente Redner auf den Bundestagswahlkampf einstimmen lassen, um Motivation zu tanken für ein blaues Wunder im Herbst! [...] Anschließend steht die Neuwahl der Delegierten zum Bundeskonvent auf der Tagesordnung und am zweiten Tag die Einbringung, Diskussion und Verabschiedung des Leitantrags des Landesvorstandes zur Landessatzung im Mittelpunkt."

Die Polizei rechnet in Karlsruhe nicht mit Ausschreitungen: Die drei angemeldeten Gegendemonstrationen bekannt werden "nicht als störanfällig eingestuft", so Pressesprecher Dieter Werner. Zur Anzahl der Polizisten vor Ort sowie über das Ausmaß der Absperrungen hält sich die Polizei auf ka-news-Anfrage bedeckt.

"Auch in Karlsruhe sind Absperrungen geplant - ob das in einem vergleichbaren Ausmaß wie in Rastatt geschieht, ist derzeit noch unklar", so Werner. Die Planungen können noch angepasst werden: Derzeit laufen bei der Versammlungsbehörde noch Gespräche.