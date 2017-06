vor 1 Stunde Karlsruhe Adieu, Apollo: Hundebeauftragte und Labrador gehen in Rente

Die Hundebeauftragte der Stadt Karlsruhe Nora Hartmann-von-Nievenheim und ihr Hund Apollo verabschieden sich gemeinsam in den Ruhestand. Wie die Stadt erklärt, hat der Labrador nun ein Alter erreicht, in dem die Spaziergänge in den Grünanlagen zu anstrengend werden.

Im Jahr 2013 startete das Kinderbüro das Projekt "Hundebeauftragte" mit dem Ziel, in der Umgebung von Spielplätzen und in öffentlichen Grünanlagen den Kontakt zwischen Kindern und Hunden zu verbessern. "Dabei war die Hundebeauftragte Ansprechpartnerin für alles, was den Kontakt zwischen Kind und Tier betraf, sowohl für Hundebesitzer, als auch für Eltern", so die Stadt in ihrer Pressemitteilung. Dabei war Apollo stets an ihrer Seite.