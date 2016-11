Anzeige

Petrus meint es am Mittwochnachmittag nicht allzu gut mit den Verkäufern am Marktplatz. Die Besucher des Abendmarkts kann das aber nicht schrecken. "Die Resonanz ist erstaunlich gut bei diesem schlechten Wetter", so das Urteil einer Verkäuferin. Seit 16 Uhr steht sie hier am gemeinsamen Stand des Hofladen Bickenbach aus Straubenhardt und einem Genossenschaftsladen aus Waldbronn.

Stadt will weitere Termine bekanntgeben

Es ist der letzte Termin des Karlsruher Abendmarkts. Dieser wurde im September vom Karlsruher Marktamt und dem Verein "Slow Food Convivum Karlsruhe" ins Leben gerufen. Die Idee: Berufstätige sollen zwischen 16 und 20 Uhr Marktflair genießen und zugleich regionale Lebensmittel einkaufen können.

Einer, der bereits beim ersten Abendmarkt dabei war, ist Norbert. Dem nass-grauen Wetter zum Trotz ist er zum Marktplatz gekommen, um sich noch einmal durchzuprobieren, bevor sich der Abendmarkt in die Winterpause verabschiedet. Ihm gefällt das Angebot - doch er hat auch einen Kritikpunkt: "Man muss daran denken, dass Abendmarkt ist, man bekommt ja keine Einladung", meint der Karlsruher.

Ob sich das ändert, wird sich im März zeigen. Dann geht der Karlsruher Abendmarkt in die nächste Runde. Die neuen Termine und ein eventuell neuer Rhythmus werden über die Internetseite www.karlsruhe.de/maerkte bekannt gegeben. Ob dann ein auch großer Wunsch Norberts erfüllt wird, bliebt abzuwarten: "Vielleicht gibt es ja nächstes Jahr Kaffee hier vor Ort", hofft er.