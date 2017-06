Bildschirm statt Sportplatz: eSport, also elektronischer Sport, liegt im Trend. Längst gibt es eine aktive Fanszene und auch eigene Wettbewerbe. Eine Meisterschaft soll schon bald in Karlsruhe stattfinden. Was steckt hinter dem Trend?

An der Frage, ob eSport nun wirklich eine sportliche Betätigung ist, daran scheiden sich die Geister. Unter eSport versteht man das wettkampfmäßige Austragen von Computerspielen. Hierzulande sind es mehrere Titel, die regelmäßig auf Wettkämpfen oder Turnieren aufgeführt sind, darunter zählen "League of Legends", "Dota 2" oder auch "Counter Strike".

Ein solches Turnier ist nun auch in der Fächerstadt geplant: In Karlsruhe treffen sich am Samstag, 1. Juli, die besten eSport-Uni-Teams Deutschlands, um in verschiedenen Spielen die deutsche Hochschulmeisterschaft auszutragen. In zwei Hörsälen werden diese Begegnungen live übertragen, drumherum gibt es ein buntes Programm, organisiert von der Hochschulgruppe eSports United Karlsruhe (eSUKA).

Sport ist eine Definitionssache

Gerade bei jüngeren Generationen erfreut sich eSport großer Beliebtheit. Im eSport liegt großes Potenzial - auch was die mediale und kommerzielle Vermarktung angeht, ist sich Pavel Nefedov, Vorstand für Marketing bei der Hoschulsportgruppe "eSports United Karlsruhe - esuka" sicher. Im "richtigen Leben" studiert er Informationswirtschaft am Karlsruher Institut für Technologie im sechsten Bachelorsemester. Seine große Leidenschaft gehört aber dem eSport, den er gerne in Deutschland noch bekannter und beliebter machen möchte.

Warum man das gemeinsame Ausüben von Computerspielen nun als Sport bezeichnen soll oder muss, auch darauf hat Nefedov eine Antwort: "Betrachtet man den Begriff des Sports nur unter dem Aspekt der körperlichen Ertüchtigung, führt dies zu einem Verlust der gesellschaftlichen Bedeutung des Sports." In vielen Definitionsansätzen finde sich die Abgrenzung zur Arbeit.

"Beim Sport zielen die Handlungen nicht darauf ab, etwas zu erschaffen oder zu erstellen. Wettkämpfe sind streng genommen auch nur Spiele – und zwar Spiele des Messens und Vergleichens. Das Hauptkriterium, die 'körperliche und motorische Aktivität', wird beim eSport zwar nicht im herkömmlichen Sinne erfüllt, jedoch gibt es andere motorische Abläufe, die eine körperliche Aktivität darstellen. So müssen beim Spielen die Hände Präzisionsbewegungen durchführen und die notwendige Hand-Augen-Koordination ist mit der des Sportschießens zu vergleichen", führt der Student aus.

Mentales und physisches Training im eSport

Ein Spieler müsse beispielsweise motorische Fähigkeiten wie schnelle Reflexe, hohe Multi-Tasking-Fähigkeiten, analytisches Denken und vor allem Hingabe und Engagement mitbringen. Daneben sei es außerdem wichtig, dass ein professioneller Spieler ein Mindestmaß an Sozialkompetenz mit sich bringe.

Bis auf wenige Ausnahmen werden eSport-Titel von Teams ausgetragen, die sich untereinander gut absprechen müssen, um die bestmöglichste Leistung zu erbringen. Durch regelmäßiges Training werde auch gewährleistet, dass die professionellen Spieler ihr Leistungsniveau beibehalten, neue Strategien ausarbeiten und sich sogar verbessern, erklärt der Student.

Aber nicht nur die physischen Merkmale und Fähigkeiten eines Spielers sollen verbessert werden, sondern auch die psychischen. "Deswegen wird im Bereich des professionellen Trainings im eSport oftmals auch mentales Coaching zur Ausbildung mentaler Stärke vorgenommen. Dies geschieht in erster Linie, um in strategisch wichtigen Momenten die richtigen Entscheidungen abzuwägen und in Bruchteilen einer Sekunde zu treffen", erklärt der Karlsruher Spiele-Fan.

Millionen von Fans und Zuschauern

Und wie jeder andere Sport, lebt auch der eSPort nicht zuletzt von seinen Fans. Alleine "League of Legends" brachte zur Weltmeisterschaft über 10.000 eSport begeisterte Zuschauer in das Staple Center in Los Angeles. Dazu kamen noch die Zuschauer auf online Plattformen. "Mittlerweile geben 40 Prozent der eSport Begeisterten an, nicht selbst aktiv zu spielen, sondern die Geschehnisse in der Szene über Streamingdienste zu verfolgen. Weltweit sollen es bis zu 205 Millionen Menschen sein, die sich für eSport begeistern. Allein im Jahr 2012 waren es weltweit 58 Millionen, 2014 verdoppelte sich diese Zahl fast auf 89 Millionen", so Nefedov weiter.

Und die Zahlen steigen weiter: Die Zielgruppe von eSport ist etwa 17 bis 30 Jahre alt, oft spielen Studenten oder Menschen mit einem studentischen Umfeld. Die meisten eSport-Begeisterten sind selbst Spieler, allerdings sich nur ein kleiner Teil auf wettkampfniveau. Die größte Begeisterung findet man bei den Zuschauern von größeren Events.Wie eben am 1. Juli die Deutschen Hochschulmeisterschaften am KIT. Jeder, der Interesse hat, ist eingeladen, dort vorbeizuschauen und den neuen Trend mitzuerleben.