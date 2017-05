Der Montag startet im Südwesten mit viel Sonne. Bis zum Mittag steigen die Temperaturen beispielsweise in Nordbaden auf bis zu 32 Grad, und auch im Rest des Landes wird es heiß. Wie der Deutsche Wetterdienst berichtet, ändert sich dies aber im Laufe des Tages. Örtlich drohen Schauer und teils kräftige Gewitter.

Von Mittag an entwickeln sich vom Bergland ausgehend einzelne starke Gewitter. Diese gehen örtlich mit Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde, Hagel und Böen bis 70 Stundenkilometer einher. Teilweise ist auch heftiger Starkregen zwischen 25 und 40 Liter pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen, warnen die Meteorologen. Auch in der Nacht zum Dienstag können noch einzelne Gewitter mit ähnlichen Begleiterscheinungen wie am Tage auftreten.

Aktualisierung, 13.15 Uhr:

Die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) mit Sitz in Karlsruhe warnt in einer Pressemeldung vor einer erhöhten Ozonbelastung im Land. So werden in Baden-Württemberg am Montagnachmittag Ozonwerte über 180 Mikrogramm pro Kubikmeter erwartet.

Bei einer derartigen Ozonbelastung müsse die Bevölkerung informiert werden. Das teilt die LUBW weiter mit. Es werde daher ozonempfindlichen Personen empfohlen, sich am Montagnachmittag im Freien nicht körperlich anzustrengen. Man solle keinen Dauerlauf machen und Kinder nicht unbedingt draußen toben lassen, sagte die Pressesprecherin der LUBW.

In Karlsruhe und Mannheim stand der Ozonwert schon am Sonntag kurz vor der Schwelle. Ab 240 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter Luft ist die Ozonalarmstufe erreicht. Ozon ist nach Angaben des Umweltbundesamtes ein giftiges Gas, das die Lungenfunktion vermindert und Atemwegsbeschwerden hervorrufen kann.