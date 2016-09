Anzeige

"Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit sollen beim Ordnungs- und Bürgeramt neue stationäre Messanlagen angeschafft werden." Dieses Vorhaben soll in der kommenden Woche in der ersten Sitzung nach der Sommerpause vom Gemeinderat abgesegnet werden. Die Maßnahme wird mit Anschaffungskosten in Höhe von 770.000 Euro veranschlagt.

An 16 Stellen in der Stadt stehen bereits solche stationären Messanlagen. Hinzu kommen regelmäßige Messungen mit mobilen Geräten an wechselnden Standorten. Als Grund für die Messungen werden immer wieder Lärmschutz und die Verkehrssicherheit genannt.

Hier sind fünf neue Blitzer in Karlsruhe geplant

Betroffen sei davon die Ludwig-Erhard-Allee in Richtung Wolfartsweierer Straße und die Rheinbrückenstraße. Aufgrund vieler Rotlichtverstöße sollen kombinierte Anlagen an der B36, stadteinwärts nach der Sudetenstraße, der Gustav-Heinemann-Allee, stadteinwärts auf Höhe der Abzweigung L604 und in der Honsell- und Starkstraße in Richtung Norden angebracht werden.

Nun soll die Zahl der stationären Blitzer um zwei reine Geschwindigkeitsmessanlagen und drei kombinierte Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlagen erweitert werden. "Die Errichtung der Anlage ist an Straßenabschnitten vorgesehen, die von der Polizei als unfallauffällig wegen Geschwindigkeitsverhalten gemeldet wurden", so die Stellungnahme der Stadt.

Eine Übersicht sämtlicher stationären Blitzer gibt es auf dem Mobilitätsportal (externer Link, unten auf das Foto-Symbol klicken).

Eine Auswertung der temporären Messaktionen gibt es auf der Seite der Stadt (externer Link)

Die Umfrage wird geladen, bitte warten... Die Umfrage kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.