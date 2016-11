Achtung Autofahrer: Wasserrohrbruch behindert Verkehr von und nach Stupferich

Anzeige

Ein Wasserrohrbruch ist der Grund für die Sperrung der Rittnertstraße in Durlach für den Durchgangsverkehr von und nach Stupferich. Das teilen die Stadtwerke Karlsruhe mit. Er wird seit der Nacht über die Jean-Ritzert-Straße und den Turmberg umgeleitet.

In der Rittnertstraße hat sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Fahrbahndecke angehoben. Grund hierfür ist vermutlich ein Wasserrohrbruch an einer Tranportleitung. Noch in der Nacht wurde die betroffene Leitung abgestellt, die Leckstelle geortet und die Reparaturabeiten begonnen. Erst wenn die Leitung bis gegen Morgen freigelegt ist, weiß man den Grund für den Schaden.

Aktualisierung, 8.45 Uhr

Wie die Stadtwerke im Gespräch mit ka-news mitteilt, sei das Leck in der Leitung noch in der Nacht repariert worden. Die Straße ist allerdings weiterhin gesperrt, sodass der Durchgangsverkehr über den Turmberg ausweichen muss.

Die Sperrung dauert auch noch so lange an, bis das Tiefbauaumt vor Ort geprüft hat, ob es Schäden durch eine Unterspülung der Straße gibt. "Die Anwohner kommen allerdings alle zu ihren Häusern", versichtert die Sprecherin der Stadtwerke, Gerda Willig.

Gegen 23 Uhr sei es zu dem Wasserrohrbruch in der Rittnertstraße gekommen. Danach sei der Wasserdruck in größeren Teilen von Durlach gesunken, die angrenzenden Haushalte hätten zum Teil überhaupt kein Wasser gehabt. Seit 5 Uhr sei der Druck in den Leitungen allerdings wieder stabil und alle Häuser an das Wassernetz angeschlossen.

Aktualisierung, 9.05 Uhr

Der Wasserrohrbruch hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Wie die Verkehrsbetriebe Karlsruhe in einer Pressemeldung mitteilen, müssen die Linien 21 und 23 umgeleitet werden. Die Linien fahren über Wolfartsweier, Grünwettersbach und Palmbach.