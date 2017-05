vor 3 Stunden Karlsruhe Acht Küken im Gully: Karlsruher Polizei rettet Entenfamilie

Eine Ente samt ihrer Kinderschar haben Polizisten in Karlsruhe von einer stark befahrenen Straße gerettet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten Autofahrer am Montag auf der Südtangente - einer wichtigen Zubringer- und Umgehungsstraße - eine Entenfamilie gesichtet.