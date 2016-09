Acht Außenspiegel beschädigt: Randalierer mit 2,4 Promille unterwegs

Anzeige

Der bei der Polizei einschlägig bekannte Mann war gegen 23.15 Uhr dabei beobachtet worden, wie er auf seinem Weg durch die Turmbergstraße und die Straße Am Burgweg an mindestens acht Pkw die Außenspiegel demolierte und so einen Schaden von rund 4.000 Euro anrichtete. Nach Abschluss der erforderlichen Feststellungen und einem Alkoholtest von über 2,4 Promille wurde der Beschuldigte für den Rest der Nacht in einer Ausnüchterungszelle untergebracht.