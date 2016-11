Anzeige

Dort ist sie nach Aussage der Stadt mit dem männlichen Seehundnachwuchs Houston zusammen und versteht sich bereits gut mit ihm - auch wenn Dorle nach der Reise zunächst etwas gefremdelt und sich schüchtern gezeigt habe. Langfristig soll Dorle in Neumünster die aus fünf älteren Tieren bestehende Gruppe verjüngen.

"Wir sind froh, dass sich für Dorle der Umzug nach Neumünster ergeben hat", betont Kuratorin Claudia Vollhardt. Es sei zwar immer schwer für die Tierpfleger, die täglich im Umgang mit dem Tier gewesen sind. "Es gehört aber dazu, neue Gruppen zusammenzustellen, mit denen dann weiter gezüchtet werden kann. Es ist schön, dass wir mit unserem Tier dazu beitragen können", so Vollhardt.

Dorle ist das fünfte Jungtier von Alf und Gina Dorle ist das fünfte Jungtier von Alf und Gina im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe. Alf wurde 1988 in Neunkirchen geboren und ist schon seit 1989 in Karlsruhe. Die 1992 geborene Gina lebt seit 1993 im Badischen. Jungtiere müssen, so die Stadt, nach einer gewissen Zeit in einen anderen Zoo umziehen, um Inzucht zu vermeiden.