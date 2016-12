Mit roter Farbe haben Unbekannte die Büros von Bündnis 90/Die Grünen Karlsruhe und deren Abgeordneten mit Farbe beschmiert. Das teilt die Partei in einer Pressemeldung mit. Bei der Polizei sei bereits Strafanzeige gestellt worden.

In der Nacht zu Mittwoch wurden die Büros von Bündnis 90/Die Grünen Karlsruhe und deren Abgeordneten mit Farbe beschmiert und auf den Gehwegen davor Botschaften hinterlassen, so die Partei in einer Pressemeldung. "Abschiebung ist Mord" und "Afghanistan ist nicht sicher" haben Unbekannte auf die Gehwege vor beiden Büros in roter Farbe gesprüht. Die Polizei habe diese Schmierereien als politisch motivierte Straftat eingestuft.

"Sachbeschädigung ist kein Weg der politischen Auseinandersetzung", erklären die Mitglieder des Grünen Kreisvorstandes. "Die Kritik an den Abschiebungen nach Afghanistan ist bei den Grünen sicherlich am falschen Platz, denn wir kritisieren selbst die Sammelabschiebungen und fordern einen Stopp."

Für den Kreisvorstand der Karlsruher Grünen sei klar, dass dies eine Reaktion auf die Sammelabschiebung von Afghanen in der vergangenen Woche gewesen sei, diese aber bundespolitisch beschlossen wurde und sich die Kritik eher gegen Bundesinnenminister de Maizière (CDU) richten muss. Die Kosten für Reinigung und Malerarbeiten werden nach Angaben der Grünen auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Der Artikel wurde nachträglich korrigiert: In der ursprünglichen Version wurde anstelle der Büros von den Grünen-Abgeordneten von den Karlsruher Stadträten und der Karlsruhe Grünen-Fraktion geschrieben.