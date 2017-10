Für all diejenigen, die unhandliche Gegenstände durch die Fächerstadt transportieren wollen und kein Auto zur Unterstützung haben, gibt es nun "Abhilfe auf Rädern": Am Samstagmorgen wurde in der Oststadt eine neue Leihstation der Lastenrad-Initiative "Lastenkarle" für die Region Karlsruhe eröffnet.

Gegründet wurde der Verein "Lastenrad-Initiative für die Region Karlsruhe" und damit die Initiative "Lastenkarle", die kostenlos unterstützende Fahrräder verleiht, unter Mitwirkung der Verkehrsschule Deutschland (VCD) und dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) im Januar dieses Jahres. Die Idee der insgesamt 13 Gründungsmitglieder sei allerdings schon älter.

Wie Manuel Quinting, Vorstandsmitglied der Lastenrad-Initiative und der VCD, gegenüber ka-news erklärt, wurde schon vor rund einem Jahr überlegt, in einer der wichtigsten Fahrradstädte Deutschlands - der Fächerstadt - eine Lastenrad-Leihstation zu eröffnen. Orientiert haben sich die Mitwirkenden dabei an rund 40 anderen deutschen Städten, in denen Lastenräder schon seit mehreren Jahren kostenlos zur Verfügung stehen.

Was genau ist ein Lastenrad?

Das Prinzip der Lastenräder ist ganz einfach: Benötigt eine Person eine Alternative zum Auto, um schwere Einkäufe zu transportieren, kleinere Umzüge oder ähnliche Aktivitäten zu bewältigen, kann ein Lastenrad "Abhilfe auf Rädern" bieten. Und so geht's: Traditionell werden Anhänger an das Rad angebracht - beim Lastenrad funktioniert das andersherum: Die Behältnisse zum Befüllen sind vor dem Lenker.

Also nicht nur Privatpersonen, die auf ein Auto verzichten wollen oder müssen, auch Gewerbetreibende wie Bäcker oder Lieferservice können einen klaren Vorteil aus den Lastenräder ziehen. Gleichzeitig kann ein Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität, Lärmminderung, Energieersparnis und Emissionsvermeidung erzielt werden.

In Zukunft: Leihstationen in jedem Stadtteil

Bisher gibt es von "Lastenkarle" bereits eine Leihstation in Durlach. Sie wurde im Juni erstmals für den Lastenrad-Ausleih geöffnet und wurde seither sehr gut angenommen, bestätigt Quinting. Am Samstag wurde die zweite im Kinder- und Jugendhaus in der Oststadt eröffnet - noch im Oktober soll eine weitere in der Südweststadt ihre Pforten öffnen.

In Zukunft, so hoffen die Mitwirkenden, sollen möglichst in jedem Stadtteil Leihstationen zur "Abhilfe auf Rädern" bereit stehen. Das konkrete Ziel: "Wir möchten im Frühjahr 2018 fünf Lastenräder verleihen können. Insgesamt sollen es einmal 20 bis 25 werden," so der Vorsitzende.

Spenden, Partner und Wettbewerbe

Doch wie hält sich eine Initiative, die kostenlos Räder zur Verfügung stellt, über Wasser? Laufende Kosten der Räder werden, so erklärt Quinting gegenüber ka-news, aktuell über Spenden finanziert. Neben den Spenden sei für das Bestehen der Initiative allerdings auch die Zusammenarbeit mit Partnern, die in ihren Räumen eine Leihstation einrichten sowie Räder stationieren und ausgeben können, von großer Bedeutung.

Außerdem konnte zur Finanzierung der Initiative Anfang des Jahres ein besonderer Erfolg erzielt werden: Im Mai dieses Jahres gewann die Initiative mit ihrem Konzept den städtischen Wettbewerb "Unsere Zukunft - dein Projekt". Dank des Preisgeldes von insgesamt 15.000 Euro konnte das Lastenrad für die Oststadt sowie weitere Räder angeschafft werden.

Mehr Infos rund um die Initiative "Lastenkarle" und die Online-Reservierung finden Sie hier.