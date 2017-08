Gute Nachrichten für die Schützengesellschaft Karlsruhe: Der älteste Verein der Fächerstadt ist nun offiziell anerkanntes Kulturerbe. Das entschied die deutsche UNESCO-Kommission.

Wie aus einer Pressemitteilung der Schützengesellschaft hervorgeht, ist das Schützenwesen der Stadt Karlsruhe nun offiziell anerkanntes Kulturerbe. Die Deutsche UNESCO-Kommission hat das "Schützenwesen in Deutschland" in das "Bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes" aufgenommen. Von diesem Beschluss ist auch der älteste Verein der Fächerstadt betroffen: Die Aktivitäten der Schützengesellschaft Karlsruhe 1721, welche in 4 Jahren ihr 300-jähriges Bestehen feiert, sind damit nun ein offizieller Teil des UNESCO-Kulturerbes.

Die Eintragung erfolgte dank des Deutschen Schützenbundes, welcher diese stellvertretend als Dachverband für seine Vereine beantragt hat. Nach einem langwierigen Auswahlverfahren stand fest, dass das Schützenwesen in Deutschland einen "wichtigen, historisch gewachsenen und lebendigen Teil der regionalen und lokalen Identität begründet."

Die Schützengesellschaft Karlsruhe freut sich über die Eintragung in das Bundesweite Verzeichnis. "Es ist nicht nur eine Anerkennung der Arbeit unseres Vereins, sondern auch eine Auszeichnung für unsere Stadt, auf die wir stolz sein können", so deren Pressereferent Michael Rausch.