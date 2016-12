Die Karlsruherin Edelgard Huber von Gersdorff hat am Mittwoch ihren 111. Geburtstag gefeiert. Nach Angaben der Stadt ist sie damit wahrscheinlich die älteste Frau in Deutschland. Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) gratulierte der Seniorin bei einem Besuch.

Huber von Gersdorff lebt mit Betreuung in ihrer eigenen Wohnung. "Die Welt interessiert mich noch ungemein", sagte die 111-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Meine Augen machen nicht mehr mit, ich muss mir vorlesen lassen. Der Kopf macht zum Glück noch mit, da bin ich herzlich dankbar dafür."

Die 111-Jährige, die als Jugendliche nach Karlsruhe kam, freute sich auf Geburtstagsbesuch und nimmt auch sonst noch gern an geselligen Ereignissen teil. Sie kann kaum glauben, dass sie die älteste Frau in Deutschland sein soll. "Nein wirklich. Das ist aber erstaunlich", sagte sie. Ende November hatte in Italien Emma Morano als offiziell ältester Mensch der Welt ihren 117. Geburtstag gefeiert.

Beim Statistischen Landesamt gibt es jedoch keine gesicherten Daten über die ältesten Menschen. Nach regionalen Medienberichten wird nach Huber von Gersdorff kommende Woche eine weitere Frau im Südwesten 111 Jahre alt.