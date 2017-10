ADAC-Test: So unterschiedlich sind die Preise für Reifenlagerung in Karlsruhe

Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) hat in einer Stichprobe Preise für die Reifenlagerung in 30 deutschen Großstädten ermittelt. Auch Karlsruhe war beim Test mit dabei - und überraschte vor allem durch große Preisunterschiede.

"Gefragt wurde nach Angaben des nach den Kosten für die Lagerung von vier Rädern mit Reifen der Standardgröße 195/65R15 während einer Saison," erklärt der ADAC in einer Pressemitteilung. Auch in Karlsruhe wurden wie in den anderen Städten per Zufall fünf Reifenfachhändler, drei Autohäuser und zwei freie Werkstätten ausgesucht.

"So große Preisunterschiede in keiner anderen Stadt"

Das Ergebnis: Immerhin 60 Prozent aller getesteten Unternehmen in Deutschland boten die reine Rädereinlagerung ohne Zusatzleistungen wie Räderwäsche, Umstecken und Wuchten an. "Gewaltig waren allerdings die Preisdifferenzen in der Fächerstadt: Die Preisspanne vom günstigsten zum teuersten Anbieter lag zwischen 20 und 69 Euro für die Lagerung der Pneus," so der ADAC. Das entspreche einer prozentualen Differenz von 245 Prozent - so große Preisunterschiede gab es laut ADAC in keiner anderen untersuchten Stadt.

Daher rät der ADAC Nordbaden den Autofahrern der Fächerstadt unbedingt zu einem Preisvergleich vor der Reifenlagerung. Dabei sollte man auch nach Zusatzleistungen und Paketpreisen fragen. Da viele Anbieter die Lagerung von Reifen zur Kundenbindung nutzen, ist die Lagerung im ersten Jahr manchmal auch kostenlos, verrät der ADAC. Dann zahle man nur für das Umstecken der Räder. Weiter heißt es seitens des ADAC, dass es zur Wechselsaison oft auch Sonderaktionen gibt.