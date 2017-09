Die durch den Südwesten führende Autobahn 8 ist als Stauspitzenreiter vom Thron gestoßen worden - und steht bei der ADAC-Sommerbilanz nur noch auf Platz fünf. Stattdessen führt die A3 Köln - Frankfurt - Nürnberg - Passau die Statistik mit 156 langen Staus an, gefolgt von der A7 (140 Staus) und der A1 (134).

Insgesamt bleibt Baden-Württemberg für den Sommer hinter Bayern und Niedersachsen wie auch im Jahr zuvor auf Platz drei der Sommerstau-geplagten Bundesländer, wie der Autoclub ADAC am Freitag weiter mitteilte. Demnach betrug der Stauanteil im Südwesten 17 Prozent. In Niedersachsen waren es 22 und in Bayern 33 Prozent.

Das erste Sommerferienwochenende sorgte dabei in Baden-Württemberg mit 2037 Kilometern für die meisten Staukilometer auf Fernstraßen. Zählt man die einzelnen Staus, lag das verlängerte Wochenende zwischen dem 11. und 15. August mit 755 Staus vorn.

Zusammengenommen zählte der ADAC in der Hauptreisezeit zwischen 23. Juni und 10. September 7273 Staus auf den Autobahnen im Bundesland - mehr als tausend weniger als im Jahr zuvor (8394). Ursache für den Rückgang sei die geringeren Zahl von Baustellen.