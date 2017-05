Achtung Autofahrer: Aktuell braucht man auf der A5 sehr viel Geduld. Rund um Karlsruhe staut es sich aktuell auf mehreren Kilometern. Grund dafür ist unter anderem ein schwerer Lkw-Unfall, bei dem zwei Fahrer lebensgefährlich verletzt wurden.

Absoluter Stillstand herrscht derzeit auf der A5 Heidelberg in Richtung Karlsruhe. Zwischen Bruchsal und dem Dreieck Karlsruhe ist es nach ersten Informationen zu einem Unfall mit fünf beteiligten Lkws gekommen. Die Fahrbahn ist auf einen Fahrstreifen verengt, es staut sich derzeit auf zwölf Kilometern. Dem Fernverkehr wird empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Zudem brauchen Autofahrer auch auf der A5 Richtung Basel zwischen Karlsruhe-Süd und Rastatt-Nord aktuell Geduld. Hier geht es auf einer Strecke von vier Kilometern nur langsam voran. Achtung: Es besteht aktuell zusätzliche Gefahr durch ein defektes Fahrzeug auf dem Beschleunigungsstreifen. Bereits seit dem 8. Mai wird eine Großbaustelle auf der der Gegenseite, A5 Richtung Frankfurt, eingerichtet. Ab heute startet der Austausch des Fahrbahnbelags auf zehn Kilometern zwischen den Anschlussstellen Rastatt-Nord und Karlsruhe-Ettlingen.

Aktualisierung, 9.30 Uhr:

Um 7.30 Uhr kam es auf der A5 in Richtung Süden zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem laut Feuerwehr vier Lkw beteiligt waren. Bei dem Auffahrunfall zwischen Karlsruhe Mitte und -Süd wurden zwei Personen eingeklemmt und schwer verletzt.

Die Feuerwehr mussten die Personen aus ihren Führerhäusern befreien. Einer der Verletzten befand sich in der Schlafkabine. Dieser wurde über eine Rettungsöffnung im Kabinendach befreit und mittels Drehleiter gerettet. Die Verletzten wurden unter anderem mit einem Rettungshelikopter ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 8.35 Uhr waren die Rettungsmaßnahmen abgeschlossen - derzeit läuft noch die Bergung. Der Verkehr staut sich bis hinter die Ausfahrt Karlsruhe-Nord zurück. Auch die den Umleitungsstrecken, der B3, kommt es stellenweise zu Behinderungen.

Aktualisierung, 11.54 Uhr:

Bei einem Auffahrunfall am Montagmorgen auf der Autobahn A5 in Fahrtrichtung Basel sind zwei Personen lebensgefährlich und eine Person mittelschwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei am Mittag in einer Pressemeldung.

Es kam gegen 7.30 Uhr zu einem Auffahrunfall an dem fünf Schwerfahrzeuge beteiligt waren. Zwischen dem Dreieck Karlsruhe und Ettlingen hatte sich ein Stau gebildet, vier Lastwagenfahrer konnten am Stauende noch bremsen, ein fünfter Sattelzuglenker reagierte zu spät und schob die vier Lastwagen vor ihm aufeinander.

Im Verursacherfahrzeug lag ein Mitfahrer verbotswidrig in der Schlafkabine. Er wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr über das Dach befreit werden. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Fahrer des Verursacherfahrzeugs erlitt ebenfalls lebensgefährliche Verletzungen. Ein weiterer Sattelzugfahrer wurde mittelschwer verletzt.

Zeitweise musste die Autobahn voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde später einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet. Zwei der Lkw müssen noch geborgen werden. Da erhebliche Mengen an Kraft- und Betriebsstoffe ausgelaufen sind, dauern die Reinigungsarbeiten noch an. Die Flüssigkeiten liefen auch ins Erdreich. Der Sachschaden wird auf mehr als 350.000 Euro geschätzt. Hinzu kommen noch Schäden, die an der Fracht der Fahrzeuge entstanden sind.

