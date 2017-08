vor 45 Minuten Karlsruhe A5 bei Hagsfeld: Brennendes Fahrzeug sorgt für Stau

Achtung Autofahrer: Aufgrund eines Fahrzeugbrandes auf der Autobahn A5 in Höhe Karlsruhe-Hagsfeld gegen 16.15 Uhr kommt es in Fahrtrichtung Süd momentan zu einem Stau von zirka fünf Kilometern. Das meldet die Polizei in einer Meldung an die Presse.