vor 1 Stunde Karlsruhe 82-jährige Dame zu Boden gestoßen und Handtasche geraubt

Eine 82-jährige Dame wurde am Samstagmorgen in Karlsruhe von einen Mann zu Boden gestoßen. Der Unbekannte raubte der Frau daraufhin die Handtasche und flüchtete, so die Polizei in einer Pressemitteilung.