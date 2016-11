80.000 Euro Schaden: Unfall mit fünf Fahrzeugen auf der Südtangente

Anzeige

Auf der Südtangente sind auf Höhe des Kühlen Krugs sechs Fahrzeuge aufeinander gefahren. Aus diesem Grund ist die linke Spur in Fahrtrichtung Durlach blockiert. Das führt derzeit zu längeren Staus rund um die Unfallstelle. Wie die Polizei mitteilt, sei die Lage derzeit noch nicht weiter erfasst. Somit gebe es bislang noch keine weiteren Informationen zur Zahl der Verletzten oder zum Unfallhergang.

Der Verkehr staut sich aktuell bis zur Autoanschlussstelle Karlsruhe-Mitte zurück. In Richtung Karlsruhe stockt der Verkehr ab der Rheinbrücke. Zudem kommt es zu Behinderungen auf der L605 und rund um den Entenfang.

Aktualisierung, 16.45 Uhr

Ein Sachschaden in Höhe von rund 80.000 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Freitag gegen 14.35 Uhr mit fünf beteiligten Fahrzeugen auf der Südtangente, so die Polizei in einer Pressemeldung. Ein 30-Jähriger war mit seinem Pkw auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Durlach unterwegs. Aufgrund hoher Verkehrsdichte bremste er sein Fahrzeug in Höhe "Kühler Krug" ab.

Drei hinter ihm fahrende Fahrzeuglenker bremsten ebenfalls. Der dahinter fahrende 39-Jährige fuhr mit seinem VW auf und schob die vier Fahrzeuge aufeinander. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Vier Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Durch die Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. In Richtung Rheinbrücke bildete sich ein rund fünf Kilometer langer Stau. In der Gegenrichtung kam es bedingt durch Gaffer zu einem Rückstau bis zur Autobahnanschlussstelle Karlsruhe - Mitte.

In der ursprünglichen Meldung wurde davon berichtet, dass der Unfall in Richtung Wörth passiert ist. Die Meldung wurde zwischenzeitlich korrigiert.