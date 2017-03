vor 45 Minuten Karlsruhe 77-jähriger Radfahrer nach Zusammenstoß mit Straßenbahn schwer verletzt

Am Freitag gegen 16.10 Uhr wollte ein 77-jähriger Radfahrer auf dem Radweg von der Europahalle kommend in Richtung Günther-Klotz-Anlage fahren. An der Gleisquerung missachtete er den Vorrang einer Straßenbahn, so die Polizei in einer Pressemitteilung.