"76respect": So geht Karlsruher Jugend heute!

In den Karlsruher Kinder- und Jugendhäusern und den offenen Treffpunkten der Jugendverbände gehen täglich hunderte von Jugendlichen ein und aus. Hier begegnen sich junge Menschen aus unterschiedlichsten kulturellen Kreisen und Jugendszenen - am kommenden Samstag und Sonntag, 14. und 15. Oktober, zeigen die Karlsruher Jugendlichen, was in Ihnen steckt.

Warum "76respect"?

"76respect" ist eine gemeinsame Plattform der Jugendhäuser, in den verschiedenen Karlsruher Stadtteilen, zur Präsentation ihrer jugendkulturellen Aktivitäten. Die "76" steht für den Anfang der Karlsruher Postleitzahlen, denn die Jugendhäuser in den verschiedenen Stadtteilen definieren sich durch die jeweiligen drei folgenden Ziffern der unterschiedlichen Postleitzahlen (beispielsweise Karlsruhe-Oststadt: 76131).

Einen besonderen Wert wird in den Jugendhäusern auf Offenheit, eine Kultur der Vielfalt, auf Anerkennung und den gegenseitigen Respekt ("respect") gelegt. So setzt sich der Veranstaltungsname "76respect" zusammen.

Das Event möchte den Alltag und das Leben in den Häusern widerspiegeln. Viele Veranstaltungen bieten den Jugendlichen die Möglichkeit, aktiv mitzumachen. Die Aktivitäten in den unterschiedlichen Jugendhäusern reichen von Tanz, Musik über Sport sowie Kunst bis zum Kochen, "PC-Zocken" und Spielen. Diese werden am Wochenende vorgestellt.

Jedes Haus mit anderen Events

Bei allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei. In der Oststadt findet beispielsweise eine "Gamers Night" statt, im jubez gibt es die "Local Handicap Night", in der Südstadt dreht sich unter dem Motto "Refresh your style" alles rund um die Aufwertung von Textilien. Die Fans der urbanen Bewegungskünste treffen sich im Ostauepark am Zirkuszelt und in Grötzingen steigt eine "House- and Street-Party". In der Waldstadt und in Durlach wird Tischtennis bei Schwarzlicht gespielt, im NCO-Club steigt eine Elektroparty.

"76respect" wird bereits zum zweiten Mal durchgeführt. Im vergangenen Jahr wurden die unterschiedlichen Jugendhäuser der verschiedenen Stadtteile ebenfalls in eine Veranstaltung zusammenzufasst. Allerdings fand die erste "76respect"-Veranstaltung an nur einem Tag und mit weniger Events statt. Zwischen 1.200 und 1.300 Jugendliche besuchten das letztjährige "76respect"-Event.

"Wir wollen in einem möglichst kompakten Zeitraum den sehr unterschiedlichen Charakter unserer Häuser zeigen. Die Aktionen spiegeln den Alltag und das Leben in den Häuser wieder und bieten den aktiven Szenen Gelegenheit zur Präsentation ihres Könnens", betont Projektleiter Rudi Kloss, beim Stadtjugendausschuss zuständig für die Offene Kinder- und Jugendarbeit.

Die komplette Programmübersicht über die einzelnen Veranstaltungen gibt es hier (Link führt auf externe Seite).