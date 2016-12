vor 2 Stunden Berghausen 73-Jährige fährt Böschung herunter: B293 nach Unfall über 2 Stunden gesperrt

Eine 73-jährige Skoda-Fahrerin hat am Dienstag gegen 16.35 Uhr auf der Bundesstraße 293 einen Verkehrsunfall verursacht. Das Auto der Frau kippt dann in der Böschung am Straßenrand um.