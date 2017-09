Unbekannte haben sich am Wochenende gewaltsam Zutritt zur Endoskopie-Abteilung der St. Vincentius-Klinik in der Südendstraße in Karlsruhe verschafft. Wie die Polizei mitteilt, haben sie dort insgesamt 22 Endoskope im Wert von rund 660.000 Euro gestohlen.

"In der Zeit zwischen Samstag, 14.15 Uhr und Sonntagmorgen, 10.00 Uhr brachen sie hierzu die Stahleingangstüre der Abteilung im 5. Obergeschoss auf", so die Polizei am Montagnachmittag. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Hinweise an den rund um die Uhr erreichbaren Kriminaldauerdienst unter 0721/939-5555 weiterzugeben.

Aktualisierung 15.37 Uhr:

Mittlerweile meldete sich auch die Klinik in einem Pressebericht zu Wort: Demnach sind am vergangenen Wochenende Diebe in die Endoskopische Abteilung der St. Vincentius-Kliniken in der Südendstraße 32 eingebrochen und haben alle dort vorhandenen Endoskope entwendet.

"Nachdem im vergangenen Jahr die St. Vincentius-Kliniken und das Diakonissenkrankenhaus zu den ViDia Christliche Kliniken Karlsruhe fusioniert haben, war eine schnelle Abhilfe aus dem Diakonissenkrankenhaus möglich," erklärt die Klinik. Bereits am Montag waren nach eigener Aussage ausreichend Geräte zur Verfügung, so dass der Betrieb ohne größere Einschränkungen sichergestellt werden konnte. Am Mittwoch sollen zusätzliche Leihgeräte des Herstellers eintreffen. Damit sei der Normalbetrieb bis zu einer Ersatzbeschaffung der Endoskope gesichert.