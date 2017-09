vor 1 Stunde Karlsruhe 660.000 Euro Schaden: Diebe stehlen Endoskope aus Karlsruher Klinik

Unbekannte haben sich am Wochenende gewaltsam Zutritt zur Endoskopie-Abteilung einer Klinik in der Südendstraße in Karlsruhe verschafft. Wie die Polizei mitteilt, haben sie dort insgesamt 22 Endoskope im Wert von rund 660.000 Euro gestohlen.

"In der Zeit zwischen Samstag, 14.15 Uhr und Sonntagmorgen, 10.00 Uhr brachen sie hierzu die Stahleingangstüre der Abteilung im 5. Obergeschoss auf", so die Polizei am Montagnachmittag. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Hinweise an den rund um die Uhr erreichbaren Kriminaldauerdienst unter 0721/939-5555 weiterzugeben.