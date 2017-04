60.000 Euro Schaden: Grillabend endet in Söllingen mit Brand

Nach einem gemeinsamen Grillabend kam es am Donnerstag zu einem Brand in der Söllinger Haldenstraße. Bei dem Brand wurde eine 59 Jahre alte Frau leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 60.000 Euro.

Nach den Feststellungen des Polizeireviers Durlach hatte eine 59 Jahre alte Frau am späten Nachmittag im mit Verwandten gegrillt und danach die restliche Kohle auf der Wiese mit Wasser abgelöscht. Die noch vorhandene Glut entzündete daraufhin einen unmittelbarer Nähe stehenden Sack mit frischer Kohle und einen an die Hauswand gelehnten Geräteschrank aus Kunststoff.

Der Brand blieb von den Anwesenden zunächst unbemerkt, bis um 19.30 Uhr eine Nachbarin und die 59-Jährige selbst durch laute Knallgeräusche auf das Feuer aufmerksam wurden. Bei eigenen Löschversuchen zog sich die 59-Jährige leichte Verletzungen zu.

Unterdessen konnten die von der Fassade bereits auf Teile des Dachstuhls übergreifenden Flammen von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. "So konnten die während der Lösch- und Nachsorgemaßnahmen im Freien verharrenden Hausbewohner noch am Abend in ihre Wohnungen zurückkehren. Vorsorglich waren von den Rettungsdienste neben zwei Notärzten auch vier Rettungswagen im Einsatz", teilt die Polizei abschließend mit.